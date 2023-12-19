В Петербургской филармонии прошел концерт Валерия Гергиева

Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступили в рамках фестиваля «Площадь искусств» в Большом зале Петербургской филармонии, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Фестиваль «Площадь Искусств» посвящен памяти маэстро Юрия Темирканова.



Отмечается, что предыдущий концерт Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева в филармонии состоялся почти 10 лет назад. В программу концерта вошли Четвертая симфония Брукнера и Шестая симфония Шостаковича.



«Фестиваль, основателем и художественным руководителем которого был Юрий Хатуевич Темирканов, более двадцати лет собирал в Петербурге звезд мировой музыки. Так происходит и в этот раз, но, к сожалению, выступления крупнейших современных исполнителей звучат не поздравлением к юбилейной дате, а данью памяти выдающегося дирижера», — рассказал заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии Евгений Петровский.



Петровский добавил, что работа Темирканова в Кировском — Мариинском театре стала важной вехой в истории театра, поэтому приглашение Симфонического оркестра и его руководителя — «шаг в высшей степени логичный и естественный».



Фестиваль «Площадь Искусств» проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 24 декабря. В рамках фестиваля выступят Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Хор Большого театра, Оркестр старинной музыки «Pratum Integrum». В программе традиционно представлены шедевры русской и западноевропейской классической музыки, музыка эпохи барокко.









Фото: пресс-служба Минкультуры России