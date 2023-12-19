Mediascope назвал топ сериалов ноября

19.12.2023
Сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Кибердеревня» и «Мама будет против» вошли в топ сериалов по суммарному количеству устройств, с которых их смотрели, передает ТАСС исследование Mediascope на основе данных системы Metrix за ноябрь 2023 года.
Исследование показало, что сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» занял первое место по количеству устройств, с которых его смотрели в ноябре. Второе место занял сериал «Кибердеревня» режиссера Сергея Васильева. Сериал основан на вселенной YouTube-проекта birchpunk.
Третье место досталось проекту «Мама будет против» от команды «Уральские пельмени». В топ сериалов вошли также турецкий драматический сериал «Зимородок», «Бизон: Дело манекенщицы», «Цикады», «Три кота».
Фото: кадр из сериала "Слово пацана"