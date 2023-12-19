Mediascope назвал топ сериалов ноября

Исследование показало, что сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» занял первое место по количеству устройств, с которых его смотрели в ноябре. Второе место занял сериал «Кибердеревня» режиссера Сергея Васильева. Сериал основан на вселенной YouTube-проекта birchpunk.Третье место досталось проекту «Мама будет против» от команды «Уральские пельмени». В топ сериалов вошли также турецкий драматический сериал «Зимородок», «Бизон: Дело манекенщицы», «Цикады», «Три кота».