В Русском доме в Минске открылась выставка «Обыкновенный нацизм»

19.12.2023

В Русском доме в Минске открылась выставка «Обыкновенный нацизм»
В Минске открылась выставка, посвященная трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов «Обыкновенный нацизм», передает Россотрудничество.

Выставка открылась 19 декабря в Русском доме в Минске.

В основу экспозиции вошли предметы, собранные членами межмузейной группы при Министерстве культуры России. В состав группы вошли сотрудники ведущих российских музеев, которые совершили несколько экспедиций на освобожденные территории Донбасса, где фиксировали масштабные свидетельства преступлений, совершенных боевиками ВСУ и неонацистскими формированиями.

«Наиболее эмоциональная часть экспозиции — инсталляция «Уничтоженная ВСУ городская инфраструктура населенных пунктов Донбасса», передающая страдания и ужас войны, перенесенные жителями Мариуполя, Лисичанска, Рубежного, Волновахи и других городов", —  рассказали в ведомстве.


Фото: Русский дом в Минске