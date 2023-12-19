В Русском доме в Минске открылась выставка «Обыкновенный нацизм»

В Минске открылась выставка, посвященная трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов «Обыкновенный нацизм», передает Россотрудничество.



Выставка открылась 19 декабря в Русском доме в Минске.



В основу экспозиции вошли предметы, собранные членами межмузейной группы при Министерстве культуры России. В состав группы вошли сотрудники ведущих российских музеев, которые совершили несколько экспедиций на освобожденные территории Донбасса, где фиксировали масштабные свидетельства преступлений, совершенных боевиками ВСУ и неонацистскими формированиями.



«Наиболее эмоциональная часть экспозиции — инсталляция «Уничтоженная ВСУ городская инфраструктура населенных пунктов Донбасса», передающая страдания и ужас войны, перенесенные жителями Мариуполя, Лисичанска, Рубежного, Волновахи и других городов", — рассказали в ведомстве.









Фото: Русский дом в Минске