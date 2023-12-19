В Пушкинском музее изменится постоянная экспозиция.



В экспозицию вернутся картины испанской, итальянской, французской школ XVII-XVIII веков, число экспонатов увеличат в два раза, передает пресс-служба музея.



«В год столетия живописного собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина запланирована реэкспозиция залов живописи в Главном здании. В постоянную экспозицию второго этажа вернутся картины итальянской, испанской и французской школ XVII-XVIII веков», — рассказали в музее.



Отмечается, что на первом этаже музея откроются залы итальянского Возрождения, Фландрии и Голландии XVII века, будет восстановлен отдельный зал Рембрандта и его последователей. В анфиладу залов первого этажа вернется живопись Северного Возрождения.



Общее число экспонатов увеличится за счет произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В экспозицию будут добавлены произведения, находившиеся на реставрации. Реэкспозиция в музее будет проходить в марте-декабре 2024 года.









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