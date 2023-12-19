Стартовали съемки новогодней комедии «Уралочка»

Производством полнометражной картины занимаются кинокомпания Тема и All Media.Центральный персонаж картины — карьеристка Лана. Женщина едет на Север исправлять свои ошибки, там компанию ей составляет дальнобойщик Гриша.Авторами сценария выступили Александр Кузьминов, Михаил Расходников и Софья Иванова. Режиссером выступил Михаил Расходников. В актерский состав проекта вошли Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Нургиса Турсынбай, Александр Фролов, Еремей Айпин, Сергей Хозумов и другие.Премьера фильма запланирована на осень 2024 года.