Музей-заповедник «Остафьево» запустил творческий конкурс к 90-летию Гагарина

Музей-заповедник «Остафьево» запустил творческий конкурс для школьников и детей дошкольного возраста. Подробности рассказали в Минкультуры России.





Конкурс проводится в преддверии 90-летия Юрия Гагарина. Участникам необходимо сделать кормушку для пушистых жительниц Звездного Городка. В качестве тем можно выбрать «Первый полет в космос», «Космос — это мы», «Как прекрасна наша планета! Мы должны оберегать ее» или «Белки — это экология».





Творческие работы будет оценивать жюри во главе с летчиками-космонавтами, дважды Героями Советского Союза Борисом Волыновым и Петром Климуком, уточнили в ведомстве. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 февраля. Полные правила участия в конкурсе опубликованы на официальном сайте музея-заповедника «Остафьево».









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал