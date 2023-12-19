Адвокат Аграновский высказался о возможном запрете книг Акунина в России

Хранение и чтение книг Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), включенного в реестр террористов и экстремистов, не может преследоваться в стране по закону. Такое мнение высказал эксперт в правовых вопросах экстремизма адвокат Дмитрий Аграновский.





Специалист в беседе с ТАСС высказался о возможности запрета книг писателя, который пополнил реестр террористов и экстремистов. По словам адвоката, для этого необходимо внесение литературы в список экстремистской.





«А причисление автора к экстремистам и террористам — это отдельный вопрос. Таким образом, в случае с Акуниным нет никаких ограничений в чтении и хранении его произведений», — констатировал Аграновский.





Эксперт добавил, что покупка и продажа, которые предусматривают авторские отчисления, то есть финансирование террориста, могут преследоваться по закону. Аграновский не припомнил в России случаев изъятия запрещенной литературы или преследования за ее хранение. Однако за финансирование терроризма возбуждается значительное число дел, добавил адвокат и отметил, что это работающая норма уголовного закона.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва