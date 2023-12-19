РЦИС представил гостям из Африки цифровые сервисы управления правами на кинопродукцию

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Роскино организовали круглый стол «Повышение эффективности управления правами на аудиовизуальные произведения (кинопродукцию) посредством цифровых инструментов. Опыт России и Африки». На его полях РЦИС познакомил гостей из Африки с цифровыми сервисами управления правами на кинопродукцию.





В рамках круглого стола стороны обсудили ряд вопросов. Представители кинематографии ЮАР и Мозамбика приняли участие во встрече в рамках кинолокационного тура для зарубежных продюсеров, организатором которого выступает Роскино при поддержке Минкультуры России, Filming Locations in Russia. Участники обменялись опытом управления интеллектуальными правами.





Продюсер Гарри Хофмейр рассказал о ситуации с управлением правами и сбором вознаграждений за использование музыкальных произведений в кино на территории ЮАР. По его словам, авторское вознаграждение собирается вполне успешно. Однако стриминг пока остается неохваченным.





«Система пытается прочесывать контент, но мы не можем понять, сколько именно зрителей посмотрели тот отрывок видео, в котором играет музыка. Из 24 минут средний пользователь смотрит только семь», — посетовал Хофмейр.





Продюсер задался вопросом, какой должен быть гонорар музыканта, если ролик с его произведением посмотрели два миллиона человек. Гостей из Африки также интересовало, может ли инфраструктура сети РЦИС.РФ укрепить позиции художника, артиста, творца, часто выступающего слабой стороной сделок, а то и вовсе подвергающегося откровенной эксплуатации.









Фото: Пресс-служба РЦИС