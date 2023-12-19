В «Современнике» поставили спектакль к юбилею Галины Волчек

Ровно 90 лет назад, 19 декабря 1933 года, на свет появилась Галина Волчек. Московский театр «Современник» в честь юбилея поставил спектакль «Галя. Волшебная история», о чем сообщила его пресс-служба.





Закрытый показ постановки пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 19 декабря. Спектакль посвятили дню рождения бессменного художественного руководителя «Современника» на протяжении почти полувека. Показ пройдет в рамках торжественного вечера. В основу спектакля легли события из жизни Галины Волчек и воспоминания «современниковцев».





Режиссером постановки выступил Иван Комаров. Авторами пьесы стали Полина Рашкина и Семен Шомин. Музыку к текстам, написанным Михаилом Чевегой, сочинил Дмитрий Шугайкин. На Основную сцену «Современника» выйдут Анастасия Мишина, Иван Стебунов, Гоша Токаев, Константин Мирошников, Анастасия Кутявина, Анатолий Кормановский, Максим Теняков, Игорь Царегородцев, Евгений Шишкин, Даниил Попов, Наталья Ушакова, Рашид Незаметдинов, Вероника Амирханова, Елизавета Кибакина, Александра Боричева, Григор Кондахчан, Дмитрий Воробьев.





За свою карьеру Галина Волчек снялась в более чем 50 фильмах. Наиболее знаменитыми работами с ее участием стали «Король Лир», «Вечно живые», «На дне», «Обыкновенная история», «Крутой маршрут». Актриса умерла 26 декабря 2019 года.









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