Комедия «Новогодний шеф» Василия Ровенского вышла в прокат

Праздничный комедийный фильм «Новогодний шеф» режиссера Василия Ровенского вышел на больших экранах в России. Дистрибьютор картины – кинопрокатная компания «Наше кино».





За производство фильма ответственна студия «Кинофирма». Главные роли в «Новогоднем шефе» сыграли Павел Прилучный и Зоя Бербер.





По сюжету владелец модного ресторана готовится отмечать Новый год. Однако в преддверии праздника заведение начинающего ресторатора покидает шеф-повар и его команда. Спасти положение предстоит владелице кухни на дому в подмосковном поселке, которая пробуждает у людей добрые воспоминания с помощью блюд.





Павел Прилучный для фильма исполнил песню «Представь себе» на фортепиано. Сцену записывали вживую.





В фильме также снимались Аристарх Ливанов, Ольга Волкова, Илья Любимов, Андрей Ургант, Владислав Миллер, Юлия Сулес, Кристина Корбут, Ирина Темичева, Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Ирина Ракшина и другие.









Фото: YouTube