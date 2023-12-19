В Москве открылся V Международный молодежный Рождественский фестиваль искусств

Открытие V Международного молодежного Рождественского фестиваля искусств состоялось на Малой сцене Московского драматического театра имени Гоголя 17 декабря. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе международной детской филармонии/ Филармонии юных талантов.





На сцену вышли солисты Международной детской филармонии / Филармонии юных талантов. Они представили зрителям программу из театрализованных постановок и композиций академической, джазовой и эстрадной музыки.





Так, арфовые мелодии прозвучали в исполнении Станиславы Беловой и Марии Бондаренко, с ударными выступили Майя Одинцова и Мария Фролова, а скрипач Грант Башмет (внук знаменитого альтиста Юрия Башмета) исполнил знаменитую «Юмореску» Дворжака.





«Блестяще выступили и юные вокалисты - ученики отделения эстрадно-джазового пения Музыкальной школы РАМ им.Гнесиных (что на Поварской) , класс педагога Лады Меркуловой: буквально зажгли зал Кристина Прунова и Никита Кузменко, а Миранда Домбровская, финалистка X сезона телевизионного шоу «Голос – дети» Марианна Айрапетянц и победительница многочисленных конкурсов эстрадной песни МОНИКА перенесли мысли зрителей в волшебный мир рождественской сказки», — говорится в сообщении.





Вечер запомнился и премьерами. Актеры Театрального отделения Международной филармонии юных талантов представили сценическую композицию «Успех» по произведениям Александра Вампилова. Сценарист и режиссер – актриса театра и кино Полина Куценко. Зрители отметили цельность и динамичность композиции, проработку психологических портретов персонажей.





«Наш фестиваль – это фейерверк юных талантов», — поделилась директор и художественный руководитель фестиваля Лада Меркулова.





По ее словам, мероприятие ежегодно проходит в декабре и 2023 год для фестиваля стал юбилейным. Пять лет подряд организаторы представляют зрителям талантливых молодых артистов в разных сферах искусства – будь то театр, музыка или изобразительное искусство. Лада Меркулова назвала фестиваль прекрасным сценическим тренингом для талантливых молодых музыкантов и призналась, что гордится за внесение посильного вклада в развитие российского исполнительного искусства, а также за продвижение русской культуры за рубежом.





Завершится фестиваль в Клубе Игоря Бутмана 24 декабря. Точку в программе поставит дневной джазовый концерт.









Фото: Александр Комаров / Пресс-служба Международной детской филармонии