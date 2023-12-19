В Петербурге состоялся показ фильма Сокурова «Александра» в авторской редакции

Премьерный показ фильма Александра Сокурова «Александра» в авторской редакции прошел в петербургском кинотеатре Angleterre Cinema Lounge. Режиссер лично представил новую версию картины зрителям.





Сокуров перед показом заявил, что его работа посвящена с самого начала великой женщине — Галине Вишневской, которая исполнила главную роль в картине.





«И если бы она не согласилась сниматься в этом фильме, то, конечно, этого фильма бы не было. Это во-первых. И во-вторых, рождение этой версии — это дань уважения всей нашей съемочной группе», — приводит ТАСС слова режиссера.





Кинематографист напомнил, что съемки фильма проходили в Грозном и окрестностях. Для Сокурова с самого начала было понятно, что «только находясь там, на месте событий» можно снимать «Александру». Визуально картина очень сильно изменилась, отметил режиссер. В работе над новой версией Сокуров учел замечания, которые сделал Александр Солженицын, когда впервые посмотрел фильм.









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