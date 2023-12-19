Генпродюсер Kion Игорь Мишин назвал 2023 год «взрывным» по производству контента

Российские онлайн-кинотеатры за 2023 год в общем выпустят порядка 160 проектов. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный продюсер сервиса Kion Игорь Мишин.





По его словам, уходящий год является «взрывным» по производству контента для всей индустрии. Игорь Мишин допустил, что по итогам 2023-го совокупно на всех платформах выйдет около 160 проектов.





«То есть в начале 2022 года, когда все горевали об уходе мэйджоров и думали, что теперь смотреть российским зрителям, представить себе, что скоро их будет больше 150, было невозможно», — поделился генпродюсер платформы с агентством





На Kion в этом году выйдет 20 проектов. Онлайн-кинотеатр планировал чуть больше, но этого не произошло. Однако когда речь идет о доли смотрения на Kion, то каждую неделю и каждый месяц девять-десять оригинальных проектов платформы попадают в топ-20 разных фильмов и сериалов каждую неделю и каждый месяц.









Фото: YouTube