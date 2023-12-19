В Казахстане расследуют хищение бюджетных средств на крупнейшей киностудии страны

Прокуратура Алма-Аты ведет расследование по делу о хищении бюджетных средств на крупнейшей киностудии Казахстана «Казахфильм». Об этом информирует пресс-служба надзорного органа.





Уточняется, что деньги предназначались для съемки фильма. Речь идет о более чем 400 миллионах тенге (свыше 865 тысяч долларов).





«Начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.





Департамент экономических расследований занимается досудебным расследованием.





Киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова является крупнейшей в республике киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Студию основали в Алма-Ате в 1934 году.









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