В Казахстане расследуют хищение бюджетных средств на крупнейшей киностудии страны

19.12.2023

В Казахстане расследуют хищение бюджетных средств на крупнейшей киностудии страны
Прокуратура Алма-Аты ведет расследование по делу о хищении бюджетных средств на крупнейшей киностудии Казахстана «Казахфильм». Об этом информирует пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что деньги предназначались для съемки фильма. Речь идет о более чем 400 миллионах тенге (свыше 865 тысяч долларов).

«Начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Департамент экономических расследований занимается досудебным расследованием.

Киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова является крупнейшей в республике киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Студию основали в Алма-Ате в 1934 году.


Фото: Pixabay.com