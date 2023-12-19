Начался прием заявок на участие в конкурсе-фестивале «Балалайка – ренессанс»

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Балалайка – ренессанс». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.





Мероприятие будет проходить с января по июнь 2024 года в Москве. Конкурс-фестиваль «Балалайка – ренессанс» направлен на выявление и поддержку молодых талантов. Речь идет не только об исполнителях, но и о композиторах, которые пишут музыку для балалайки, ансамблях и оркестрах.





«Проект пройдет в РАМ им. Гнесиных, и включает в себя три конкурса: очный конкурс, конкурс композиторов и исполнителей, заочный конкурс. С апреля по июнь пройдут концерты, в которых выступят лауреаты очного конкурса», — уточнил директор конкурса-фестиваля Михаил Киселев.





По его словам, участие бесплатное. Организаторы надеются, что заявки на конкурс подадут исполнители на балалайке, композиторы, ансамбли, оркестры народных инструментов со всей России. Участвовать могут от учащихся начальных классов ДМШ или ДШИ, до концертных исполнителей или преподавателей без возрастных ограничений, отметил Киселев.





Открытие очного конкурса состоится 17 марта в Концертном зале РАМ имени Гнесиных, где выступят члены жюри и оргкомитета в сопровождении оркестра «Москва» МГИМ имени Шнитке, худрук и дирижер – заслуженный работник культуры Белоруссии Николай Алданов. Подача заявок для этой части – до 19 января 2024 года на официальном сайте «Балалайка – ренессанс». Конкурс композиторов и исполнителей принимает заявки до 31 марта. Заочный – до 12 февраля.









Фото: Пресс-служба фестиваля «Балалайка – ренессанс»