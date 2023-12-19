Тематическая программа «Новый год в Москве» стартовала на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Тематическая программа «Новый год в Москве» начала работать на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.





Посетители программы узнают о московских новогодних традициях, посмотрят концерты, представления, а также квартирник актеров московских театров.





«Приглашаем всех на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ», — написал мэр Москвы.





23 декабря гостей ждет встреча с хореографом Егором Дружининым, а 24-го числа – с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. Также посетители выставки-форума смогут побывать на квартирнике актеров московских театров «Новогодняя сказка», который будет проходить с 26 по 31 декабря.









Фото: YouTube