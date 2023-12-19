В Москве прошла премьера «Бременских музыкантов»

19.12.2023

В Москве прошла премьера «Бременских музыкантов»
Премьера семейного музыкального фильма «Бременские музыканты» состоялась в Москве. Показ прошел в киноцентре «Октябрь».

Фильм Алексея Нужного снят по мотивам одноименного мультфильма, передает ТАСС. Продюсер картины Никита Михалков произнес речь на премьере.

«Я убежден, что это то настоящее, легкое, веселое, талантливое и очень нужное кино», — сказал он.

Никита Михалков добавил, что счастлив в связи с участием в производстве его студии «Тритэ», председателем правления которой он является. Продюсер картины также оценил участие содружественных команд.

В фильме сыграли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и многие другие. Съемки музыкальной сказки проходили в Москве, Подмосковье, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Ингушетии. Художник Петр Горшенин создавал пластический грим для персонажей – Пса, Кошки, Осла и Петуха.


Фото: YouTube