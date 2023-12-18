Нейросеть примет участие в создании новогоднего эпизода сериала «Евгенич»

Специальный новогодний эпизод сериала «Евгенич» создадут с помощью нейросети. Искусственный интеллект поможет воссоздать образы и голоса знаменитых артистов.





Музыкальная комедия о продюсере из 90-х телеканала «Пятница!» к Новому году пополнится специальным выпуском. Эпизод выйдет 29 декабря в 21:00. В новой серии главный герой напишет песни мировым звездам. Технология ReFace позволит воссоздать образы и голоса Мадонны, Эминема, Джейсона Стэтхема и Марго Робби.





В спецвыпуске ожидается также появление реальных российских звезд: Егора Крида, Люси Чеботиной, Мари Краймбрери, Ани Покров, Марата Башарова и других. Композитор, продюсер и исполнитель главной роли Сергей Жуков заявил, что идея задействовать нейросеть в производстве сериала родилась давно. По его словам, которые приводит РГ , искусственный интеллект не был задействован в написании песен для знаменитостей. Композитор добавил, что настоящее творчество не поддается техническому осмыслению и он не опасается насчет замены человека нейросетью в будущем.









Фото: YouTube