Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы

18.12.2023

Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы
Композитор Александра Пахмутова находится дома после выписки из больницы. Об этом журналистам рассказал директор ее фонда Евгений Малышко.

Представитель композитора сообщил о ее выписке РИА Новости. Пахмутова вернулась из больницы в понедельник, 18 декабря. Ранее Евгений Малышко сообщал, что композитор находится под присмотром медиков из-за простуды и проходит плановое обследование.

«Спасибо всем, кто волновался и беспокоился о здоровье Александры Николаевны. У Александры Николаевны все в порядке… Александра Николаевна находится дома», — заверил собеседник агентства.

Малышко добавил, что все благополучно и замечательно. Директор Фонда Пахмутовой также призвал не верить никаким слухам. По словам Малышко, композитор пребывает в бодром состоянии духа, хорошем настроении, и возвращается к своим творческим планам.


Фото: YouTube