Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы

Композитор Александра Пахмутова находится дома после выписки из больницы. Об этом журналистам рассказал директор ее фонда Евгений Малышко.





Представитель композитора сообщил о ее выписке РИА Новости . Пахмутова вернулась из больницы в понедельник, 18 декабря. Ранее Евгений Малышко сообщал, что композитор находится под присмотром медиков из-за простуды и проходит плановое обследование.





«Спасибо всем, кто волновался и беспокоился о здоровье Александры Николаевны. У Александры Николаевны все в порядке… Александра Николаевна находится дома», — заверил собеседник агентства.





Малышко добавил, что все благополучно и замечательно. Директор Фонда Пахмутовой также призвал не верить никаким слухам. По словам Малышко, композитор пребывает в бодром состоянии духа, хорошем настроении, и возвращается к своим творческим планам.









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