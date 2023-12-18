На ТНТ состоялась премьера нового сезона «Счастливы вместе»

Первый сезон сериала Гарика Петросяна и Андрея Никифорова «Букины» стартовал на ТНТ. Подробности рассказала пресс-служба телеканала.





Возвращение знаменитого комедийного сериала состоялось в понедельник, 18 декабря. На экраны вернулось семейство Букиных: продавец обуви Гена, его жена Даша, дочь Света и сын Рома. Однако герои изменились.





«Они уже не те что прежде. Они стали лучше!» — сообщили создатели.





Жизнь главных героев теперь протекает не в двухэтажной квартире, а в загородном доме. Букины противостоят новым соседям в исполнении Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой.





Первые две серии выходят в понедельник, 18 декабря в 20:00. Сериал закончится в 2023 году. В 2024-м зрителей ждет второй сезон, а также полнометражный фильм о Букиных.









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