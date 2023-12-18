Гендиректор Русского музея Манилова представила в Минкультуры выставочные планы на 2024 год

Посетителей Русского музея ждет знакомство с грандиозными экспозиционным проектами в наступающем году. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Гендиректор Русского музея Алла Манилова представила в Минкультуры России выставочные планы на 2024 год. Посетителей ждут выставки, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Также в планах у музея экспозиции, приуроченные к юбилеям выдающихся мастеров отечественной живописи – Карла Брюллова и Виктора Васнецова.





В Санкт-Петербурге откроется более 20 выставок. Русский музей также будет участвовать в более чем 25 выставочных проектах в Москве и регионах РФ. География проектов охватит Ярославль, Южно-Сахалинск, Рязань и Барнаул, Нижний Новгород и Якутск, Мурманск и Саратов и другие города России.





Начнется 2024 год с выставки «Помните! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Проект откроется в Корпусе Бенуа. Помимо выставок, Русский музей планирует открыть детские центры в подшефных музеях новых регионов. В 2023 году ожидаются и открытые публичные лекции об истории России.









Фото: Пресс-служба ГРМ