Губернский театр отменил зимние и весенние показы спектакля «Приключения Фандорина»

Показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Бориса Акунина (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом) в Московском Губернском театре отменяются. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.





В МГТ отметили, что речь идет о показах, запланированных на зиму и весну. Спектакли 19 января, 29 февраля и 31 марта не состоятся.





Постановка «Приключения Фандорина» является совместным проектом Фонда Сергея Безрукова и Московского Губернского театра. Премьерный показ спектакля состоялся более шести лет назад – в 2017 году.





В понедельник, 18 декабря Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) в реестр террористов и экстремистов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении автора. Писателя подозревают в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС Российской Федерации.









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