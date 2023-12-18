Умер танцор, актер и шоумен Дмитрий Красилов

Посетителей Русского музея ждут выставки, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от бл...
Спектакль поставлен по роману Бориса Акунина (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмони...
Артисту было 29 лет.
Конкурс состоялся в Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова.
Серия мероприятий завершилась конференцией «Вдохновляя писать о России с любовью».
Посетителей Русского музея ждут выставки, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от бл...
Спектакль поставлен по роману Бориса Акунина (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмони...
Артисту было 29 лет.
Конкурс состоялся в Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова.
Серия мероприятий завершилась конференцией «Вдохновляя писать о России с любовью».
Мероприятие прошло в Белом зале Российского института истории искусств.
Меценат при жизни дарил в собрание Эрмитажа экспонаты и планировал создать музей дворянского быта.
Актер также признался, что ему никогда не нравились стулья.
Декор елки рассказывает об объектах культурного наследия столицы.
Посетители смогут попасть на выставку с 10:00 в определенные дни.
Специальный эпизод срежиссировал Сергей Васильев — автор сериала и YouTube-роликов.
Картину не нашли пользователи платформ «Иви», Wink и «Кинопоиск».
Специалисты отметили, что слово «нейросеть» в 2023 году было внесено в Орфографический академический...
Об этом в понедельник заявил узбекистанский премьер-министр Абдулла Арипов.
В отношении музыканта расследуется дело о пропаганде наркотиков.
Визит состоялся в продолжение переговоров о культурном и деловом взаимодействии.
Ольга Любимова приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое прошло в рамках выс...
Артист скончался на 82-м году жизни.
По словам министра культуры Ольги Любимовой, награда станет ежегодной, а ее вручение — доброй традиц...
На оренбургской сцене артистка сыграла лучшие роли в произведениях мировой драматургии.
18.12.2023