Умер танцор, актер и шоумен Дмитрий Красилов

Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов скончался в Москве. Об этом информирует 112.





Артист стал знаменитым после съемок в клипе группы LittleBig на песню Uno. По предварительным данным, танцору стало плохо в воскресенье, 17 декабря, когда он возвращался с работы.





В понедельник его тело обнаружили в квартире без признаков жизни. Актеру было 29 лет.





Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске (Алтайский край). В 2020 году он окончил факультет социально-культурных и информационных технологий Алтайского государственного института культуры. Танцор участвовал в четвертом сезоне шоу «Танцы» на телеканале ТНТ.









Фото: YouTube