В Петрозаводске объявили лауреатов II Всероссийского конкурса хоровых дирижеров имени Михайлова

Второй Всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени А.В. Михайлова завершился в Петрозаводске. На заключительном гала-концерте объявили его победителей.





В Минкультуры России уточнили, что конкурс состоялся в Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. Мероприятие проводится один раз в два года при поддержке ведомства и министерства культуры Карелии. Конкурс входит в перечень творческих мероприятий Минпросвещения РФ и уже занял достойное место в ряду современных состязаний молодых хормейстеров как образовательное, творческое и просветительское мероприятие федерального масштаба.





Заключительным мероприятием стал гала-концерт лауреатов и торжественная церемония награждения победителей, участников и организаторов. Победителями конкурса стали: Даниил Сидокин из Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского, Виолетта Мальцева из Саратовской государственной консерватории имени Собинова, Иван Смирнов из Российской академии музыки имени Гнесиных, Вадим Груздев, также представляющий Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, Модест Легков из Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.









Фото: Минкультуры России