В Москве завершилась серия мероприятий «О России с любовью»

Конференция «Вдохновляя писать о России с любовью» состоялась в Российской государственной детской библиотеке. Об этом рассказали в Минкультуры РФ.





Событие завершило серию всероссийских мероприятий под общим названием «О России с любовью», которые прошли с марта по декабрь 2023 года, говорится на сайте ведомства. Целью конференции стала выработка общих положений и принципов формирования гражданско-патриотической идентичности подрастающего поколения через литературно-художественное творчество, поддержку юных авторов, а также их вдохновение на написание книг о России и собственной жизни.





Писатели Олег Рой, Елена Ульева, Лилия Кандыбович, а также гендиректор издательства «Рипол Классик» Сергей Макаренков участвовали в работе конференции. Также прошла творческая встреча с автором книг для подростков Еленой Усачевой, состоялся мастер-класс писательницы Ирины Щегловой.





В рамках конференции состоялось пленарное заседание, круглые столы на ряд тем. На полях мероприятия работала выставка произведений победителей литературно-патриотического конкурса «О России с любовью» в номинации «Лучшая иллюстрация книги». Юные участники смогли посетить мастер-классы по изготовлению елочных украшений и рождественских открыток.

Также прошло награждение победителей и призеров конкурса «О России с любовью» и лучших педагогов-наставников проекта «Всероссийская школьная летопись».









Фото: Минкультуры России