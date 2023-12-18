Эрмитаж начал приобретать собранные для музея дворянского быта предметы из коллекции Юрия Абрамова

Собрание Государственного Эрмитажа пополнится предметами из коллекции мецената Юрия Абрамова. Об этом говорится в сообщении музея в Telegram-канале.





Отмечается, что Юрий Абрамов при жизни дарил в эрмитажное собрание экспонаты. Меценат планировал также создать музей дворянского быта. Предметы из этой коллекции и пополнят фонды Эрмитажа.





«Скоро поступят произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, ранее входившие в собрание Юрия Шмавоновича Абрамова (1946-2021), доктора физико-математических наук, выдающегося коллекционера, создателя Музея дворянского быта», — говорится в публикации.





В Эрмитаже отметили, что музей продолжает традицию, заложенную еще основавшей его Екатериной Великой, и приобретает значительную часть коллекции своего давнего друга и мецената. В 2023 году в эрмитажное собрание поступят парные портреты императора Павла I и великой княгини Марии Федоровны конца XVIII века, портрет Павла кисти Дмитрия Левицкого, датируемый не ранее 1777-м, бюст императора Александра I работы Христиана Даниэля Рауху, Женский портрет Франческо Морандини 1570-х, а также мраморный бюст Микеланджело Буонарроти, выполненный скульптором Джованни Антонио Дозио.









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