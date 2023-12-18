Эрмитаж начал приобретать собранные для музея дворянского быта предметы из коллекции Юрия Абрамова

18.12.2023

Эрмитаж начал приобретать собранные для музея дворянского быта предметы из коллекции Юрия Абрамова
Собрание Государственного Эрмитажа пополнится предметами из коллекции мецената Юрия Абрамова. Об этом говорится в сообщении музея в Telegram-канале.

Отмечается, что Юрий Абрамов при жизни дарил в эрмитажное собрание экспонаты. Меценат планировал также создать музей дворянского быта. Предметы из этой коллекции и пополнят фонды Эрмитажа.

«Скоро поступят произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, ранее входившие в собрание Юрия Шмавоновича Абрамова (1946-2021), доктора физико-математических наук, выдающегося коллекционера, создателя Музея дворянского быта», — говорится в публикации.

В Эрмитаже отметили, что музей продолжает традицию, заложенную еще основавшей его Екатериной Великой, и приобретает значительную часть коллекции своего давнего друга и мецената. В 2023 году в эрмитажное собрание поступят парные портреты императора Павла I и великой княгини Марии Федоровны конца XVIII века, портрет Павла кисти Дмитрия Левицкого, датируемый не ранее 1777-м, бюст императора Александра I работы Христиана Даниэля Рауху, Женский портрет Франческо Морандини 1570-х, а также мраморный бюст Микеланджело Буонарроти, выполненный скульптором Джованни Антонио Дозио.


Фото: Pixabay.com