Режиссер фильма «Маэстро» Брэдли Купер запрещал команде садиться на стулья во время съемок

Актер и режиссер Брэдли Купер рассказал, как проходили съемки фильма «Маэстро». Об этом он сообщил в Variety.





Брэдли Купер отметил, что ему никогда не нравились стулья. Так, на съемках картины «Маэстро» о композиторе Леонарде Бернстайне никто не сидел.





«Когда я снимаю, я не смотрю плейбек. Нет стульев. Я всегда ненавидел стулья на съемочных площадках, энергия проседает, когда вы сами садитесь. У меня нет мониторов», — констатировал актер.





Режиссер также не допускал никого постороннего на съемки. По словам Купера, лишь Стивен Спилберг приходил три раза. Создатель картины считает, что «это должно быть святилище».





Летом Брэдли Купер угодил в скандал из-за накладного носа, который он использовал в ходе съемок для большей схожести с Бернстайном. Еврейские организации вступились за режиссера.









Фото: Кадр из фильма «Маэстро» / YouTube