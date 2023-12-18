В Замоскворечье появилась елка в честь памятников архитектуры

Посвященная памятникам архитектуры елка появилась в историческом районе Замоскворечье. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.





На площади у метро Третьяковская установили елку, которая украшена изображениями архитектурных памятников столицы. В честь ее открытия Мосгорнаследие организовало праздник для детей от шести до 12 лет. Основная тема народных гуляний – культурное и историческое наследие Москвы.





Гости праздника 16 декабря приняли участие в викторинах и играх, посвященных сохранению культурного наследия, угостились чаем с блинами. В конце представления каждому ребенку достался новогодний подарок. При этом елка стала интерактивным объектом, который позволяет желающим ознакомиться с познавательной информацией.





«Думаю, что горожане и гости города с удовольствием включат ее в свой экскурсионный маршрут в дни новогодних каникул», — приводят в пресс-службе слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.





Декор ели выполнен в советском стиле. Украшения сочетают в себе шары и флажки. Архитектурные объекты, которые изображены них, в разные годы побеждали в конкурсе правительства столицы «Московская реставрация». Ель будет радовать горожан и гостей Москвы до 14 января 2024 года.









Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия