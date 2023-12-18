«Кинопоиск» подготовил новогодний спецвыпуск сериала «Кибердеревня»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» подготовил новогодний подарок своим зрителям в виде специального выпуска «Кибердеревни». Эпизод выйдет 23 декабря, сообщили в пресс-службе сервиса.





Режиссером специального выпуска выступил Сергей Васильев — автор проекта и YouTube-роликов.





«Специальный эпизод «Кибердеревня. Новый год» выйдет на «Кинопоиске» 23 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы.





Поклонники сериала снова увидят актеров Сергея Чихачева, Ольгу Жевакину, Владу Лукину и Маргариту Силаеву. По сюжету, главный герой Николай пытается совершить новогоднее чудо, чтобы отметить 2100 год со своей семьей. Марсианский фермер ждет к себе в гости жену и двух дочерей с Земли. Однако на фоне аномальной солнечной активности все межпланетные перелеты отменяются.









Фото: YouTube