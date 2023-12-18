Фильм «Один дома» пропал из онлайн-кинотеатров в России

Знаменитая новогодняя комедия «Один дома» пропала с сайтов нескольких онлайн-кинотеатров России. Об этом свидетельствуют запросы пользователей ряда платформ.





Фильм с Маколеем Калкиным в главной роли исчез на порталах онлайн-кинотеатров «Иви», Wink и «Кинопоиск». Представители первого уточнили, что картина исчезла в связи с истечением прав на показ. Право на доступ к комедии истекло еще в феврале 2023 года на фоне ухода студии Disney из России.





Пропажу комедии обнаружили не сразу, поскольку интерес зрителей к ней, как правило, возрастает к Новому году. Также из онлайн-кинотеатров пропали фильмы о Гарри Поттере, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом.





Ранее звезда франшизы «Один дома» Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Его экранная мать — актриса Катрин О’Хара, а также супруга и дети присутствовали на церемонии открытия памятной таблички.









Фото: YouTube