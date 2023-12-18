Узбекистан поддержал идею проведения «Интервидения»

Узбекистан поддержал инициативу России о проведении музыкального конкурса «Интервидение» для стран СНГ.



Об этом в понедельник заявил узбекистанский премьер-министр Абдулла Арипов.



«Поддерживаем инициативу российских партнёров по проведению международного конкурса популярной песни "Интервидение"», — приводит слова Арипова РИА Новости.



Ранее сообщалось, что, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, первое «Интервидение» планируется провести уже в 2024 году. Премьер-министр сообщил, что вместе с партнерами будут определены правила конкурса, создан оргкомитет, выбраны национальные жюри.



Арипов добавил, что Узбекистан планирует и далее «соответствовать» успешной реализации совместных программ и культурных проектов в культурно-гуманитарной сфере Содружества.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova