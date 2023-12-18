Музыканту Петару Мартичу грозит выдворение из России

«В суд поступил протокол в отношении Мартича П., составленный по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Дата заседания по данному делу еще не назначена», — приводит агентство слова представителя суда.Петар Мартич с 1997 года проживает в России, он является основателем групп «Прыгай киска» и «Пасош». С 2021 года Мартич занимается сольным проектом.