Музыканту Петару Мартичу грозит выдворение из России

Специалисты отметили, что слово «нейросеть» в 2023 году было внесено в Орфографический академический...
Об этом в понедельник заявил узбекистанский премьер-министр Абдулла Арипов.
В отношении музыканта расследуется дело о пропаганде наркотиков.
Визит состоялся в продолжение переговоров о культурном и деловом взаимодействии.
Ольга Любимова приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое прошло в рамках выс...
Специалисты отметили, что слово «нейросеть» в 2023 году было внесено в Орфографический академический...
Об этом в понедельник заявил узбекистанский премьер-министр Абдулла Арипов.
В отношении музыканта расследуется дело о пропаганде наркотиков.
Визит состоялся в продолжение переговоров о культурном и деловом взаимодействии.
Ольга Любимова приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое прошло в рамках выс...
Артист скончался на 82-м году жизни.
По словам министра культуры Ольги Любимовой, награда станет ежегодной, а ее вручение — доброй традиц...
На оренбургской сцене артистка сыграла лучшие роли в произведениях мировой драматургии.
Власти будут всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию музыкальных конкурсов, з...
Проект нового музыкального конкурса был представлен на IX Санкт-Петербургском международном культурн...
В открытом заявлении близких актера говорится, что против Депардье ведется «беспрецедентный заговор»...
Выставка «Великие портретисты середины XVIII — начала XIX века» открылась в Калужском музее изобрази...
Книга воспоминаний о детстве и школьной жизни писательницы «Тотто-тян, маленькая девочка у окна» был...
Смотр прошел с 12 по 16 декабря в Алматы.
Дополнительные показы введены по причине большого спроса на праздничные постановки в декабре и январ...
Центральный персонаж фильма — начальница ЖКХ Ольга Николаевна, которая полностью контролирует свою с...
Экран расположен на улице, поэтому при желании посетители смогут посмотреть фильмы снаружи или из по...
Проект уже получил финансирование.
Мировую известность ему принесла трилогия «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль».
Увидеть ее можно в павильоне № 22.
18.12.2023