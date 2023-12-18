Кинематографисты Африки посетили Москву в рамках кинолокационного тура

Фото: пресс-служба «Мосфильма»

Отмечается, что визит состоялся в продолжение переговоров о культурном и деловом взаимодействии, начатом в рамках Дней африканского кино в Санкт-Петербурге и последующего за ними фестиваля Russian Film Festival в ЮАР и Мозамбике.В Роскино сообщили, что продюсеры стран Африки проявили большой интерес к возможности более глубокого изучения перспектив кинематографического партнерства с Россией.Африканские коллеги с энтузиазмом восприняли идею участия в проекте Filming Locations in Russia, в рамках которого в Москве прошел ряд мероприятий. Гости ознакомились с кинопроизводственной инфраструктурой «Мосфильма», встретились с Гильдией продюсеров России, обсудили варианты потенциальной совместной работы кинематографистов из ЮАР и России, создания единой стриминговой платформы для кино из стран БРИКС и другие вопросы.