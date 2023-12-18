Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое прошло в рамках выставки-форума «Россия».



«Культура на пространстве Содружества была и остается важнейшим направлением сотрудничества, объединяющим наши народы», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что вместе с коллегами из СНГ в 2023 году был проведен ряд мероприятий.



«Например, впервые проект "Русские сезоны" с огромным успехом прошел в Казахстане и Узбекистане. Дни российской культуры состоялись в Армении, Беларуси и Таджикистане. Фестиваль российского кино прошел во всех странах СНГ. Коллеги поддержали нашу программу помощи русским театрам и приняли активное участие в Детском культурном форуме и Форуме объединенных культур», — рассказала Ольга Любимова.



Министр добавила, что в 2024 году предложено провести Фестиваль культуры и искусства народов государств — участников СНГ, Евразийский кинофестиваль и кинопремию, музыкальный конкурс «Интервидение».



«По итогам заседания было подписано заявление "О перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества". Уверена, что это станет еще одним шагом в совместной работе по сохранению нашего общего достояния», — указано в сообщении.









Фото:t.me/olga_b_lyubimova