На 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Лагунов.



Об этом говорится в сообщении Большого театра, опубликованном в Telegram.



«Большой театр скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.



В театре добавили, что Валерий Логунов одним из важнейших артистических и человеческих качеств считал предельную искренность, что в полной мере отразила книга артиста «Шипы и розы», вышедшая в 2006 году.



«"Шипы и розы" — прекрасное определение не только для карьеры самого Валерия Степановича, но и для его творчества», — рассказали в театре.



В учреждении вспомнили блестящие партии, исполненные Логуновым, в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Икар», «Анна Каренина» и других постановках.









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