В России учредили Национальную премию в области музейного дела им. Д.С. Лихачева

В России учреждена Национальная премия в области музейного дела имени Д.С. Лихачева.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на стратегической сессии проекта «Музейные маршруты России» в Москве.



По словам министра, награда станет ежегодной, а ее вручение — доброй традицией чествования труда музейщиков.



«Директора и хранители, реставраторы и экскурсоводы — каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда. Будем ждать заявок от соискателей из всех музеев страны — от небольших краеведческих до наших федеральных гигантов», — сказала глава Минкультуры.



Ольга Любимова добавила, что после более чем 4 лет перерыва возобновляется международный фестиваль «Интермузей».



«Долгожданное событие для всей музейной отрасли пройдет в мае в Москве в новом современном формате. Именно на этой площадке мы объявим имена первых лауреатов Национальной премии имени Д.С. Лихачева», — объявила Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России