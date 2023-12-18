В Оренбурге скончалась народная артистка РФ Александра Жигалова

В Оренбурге в возрасте 94 лет ушла из жизни народная артистка РФ Александра Жигалова, сообщает Оренбургский драматический театр имени Горького, где артистка работала с 1960 года.



«Скорбная весть пришла в наш театр. Сегодня, 18 декабря 2023 года, ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии», — говорится в сообщении учреждения.



Александра Жигалова широко известна по роли Калугиной в «Служебном романе», Дездемоны в «Отелло», Василисы Егоровны в «Капитанской дочке», другим картинам и постановкам.



Александра Жигалова начала свою деятельность в Белгороде, она работала в театрах Сортавалы и Нальчика. С 1960 года работала актрисой Оренбургского драматического театра имени Горького. В 1967 году Александре Жигаловой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, в 1998 году она стала народной артисткой РФ.









Фото: Рixabay.com