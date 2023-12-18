Путин рассказал о культурных инициативах России

18.12.2023
Россия выдвинула ряд инициатив в области культуры и рассчитывает на позитивный отклик от коллег, заявил в понедельник президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам заседания совета глав правительств СНГ.
«В ходе председательства России в Содружестве, которое начнется с 1 января, мы планируем продолжать и развивать практику проведения широкого круга совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ», — приводит
слова главы государства агентство РИА Новости.
Президент добавил, что власти будут всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию музыкальных конкурсов.
«Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение". Рассчитываем на благожелательную реакцию наших партнёров по СНГ», — сказал Владимир Путин.
Фото: Kremlin.ru