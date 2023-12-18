Музыкальный конкурс «Интервидение», который может стать альтернативой «Евровидению», станет ярким событием, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Проект нового музыкального конкурса был представлен на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур. По предложению гендиректора Первого канала Константина Эрнста, первый конкурс может быть проведен уже в следующем году.
«Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри. Уверен, что песенный конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником», — сказал премьер-министр на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.
Фото: скриншот видео Первого канала