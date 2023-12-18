Красноярский театр кукол ввел в афишу 26 дополнительных спектаклей на праздники

«Все спектакли в декабре, в том числе вошедшие в новогоднюю кампанию, а также в январе в этом году были проданы в рекордные сроки — за неделю. По просьбе зрителей театр принял решение добавить в репертуар 26 дополнительных спектаклей. Всего за декабрь-январь в театре пройдет 94 показа разных предновогодних и новогодних спектаклей», — приводит агентство слова пресс-секретаря учреждения Евгении Говоруха.

Отмечается, что дополнительные показы введены по причине большого спроса на праздничные постановки в декабре и январе.Отмечается, что в праздничные дни всего планируется показать 10 разных спектаклей для детей. В их числе постановки «Мой снежный друг», «Что такое Новый год?», «Серебряное копытце», «Непослушная снежинка», «Щелкунчик» и другие. Ожидается, что театр в новогодние праздники посетят почти 10 тысяч человек.