Фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой снова возглавил прокат

Российская комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой в главной роли снова возглавила прокат.



За минувшие выходные картина собрала 75,4 млн рублей, свидетельствуют данные kinobusiness.com.



Центральный персонаж фильма — начальница ЖКХ Ольга Николаевна, которая полностью контролирует свою семью и имеет претензии к зятю. В актерский состав ленты также вошли Гарик Харламов, Александр Лыков, Настасья Самбурская, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.



Второе место по сборам занял российский фильм «Елки 10». Фильм стартовал в прокате 7 декабря и собрал 74,2 млн рублей.



В тройку лидеров проката также вошел фильм «Манюня: новогодние приключения» (72,9 млн рублей).









Фото: кадр из фильма "Теща"