В Москве на катке в саду имени Баумана покажут советскую киноклассику

На катке в саду имени Баумана покажут фильмы советского кинематографа, сообщает портал Mos.ru.





Посетители смогут не только зарядиться новогодним настроением, но и посмотреть любимое кино на одном из самых уютных катков Москвы. Особую атмосферу ему придает теплый свет ретро-лампочек, развешанных длинными гирляндами прямо над основной площадкой, а также историческая деревянная сцена «Ракушка», украшенная современными диско-шарами и подсвеченная разноцветными огоньками.





Экран расположен на улице, поэтому при желании посетители смогут посмотреть фильмы снаружи или из помещения ближайшего кафе. Кинопоказы будут проходить с декабря по февраль в будни, а также в выходные и праздничные дни.

Там покажут «Сказку о потерянном времени», «Самую обаятельную и привлекательную», «Карнавальную ночь», «Покровские ворота» и др.









Фото: Pixabay.com