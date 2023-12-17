Съемки продолжения фильма «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне начнутся в следующем году

Продолжение фильма «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне начнут снимать летом 2024 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
ScreenDaily сообщает, что проект получил финансирование в размере 2 млн евро от немецкого фонда FFF Bayern.
В центре повествования ленты вновь окажется рейнджер Гейб Уокер, который теперь живет в Доломитовых Альпах, где управляет горным отелем. Когда он и его высокопоставленный клиент оказываются в заложниках, дочери Гейба приходится использовать все свои навыки скалолазания, чтобы перехитрить похитителей и вызволить отца.
Сценарий «Скалолаза-2» написал Марк Бьянкулли, а режиссером выступит Жан-Франсуа Рише. Ожидается, что большая часть съемок пройдет в Баварии — на студии Penzing и в центре Мюнхена.