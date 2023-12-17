Умер грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани

Грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии, передает ТАСС.





Иоселиани родился в феврале 1934 года в Тбилиси. В 1965 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию. С 1956 года работал в «Грузия фильме». В 1962 году снял первый короткометражный фильм «Апрель». Мировую известность ему принесла трилогия «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль».





В 1980 году Иоселиани эмигрировал во Францию и там продолжил заниматься кинематографией.





В 1992 году режиссер снял фильм «Охота за бабочками», который также принес ему славу и множество международных наград. В 1979 году Иоселиани стал заслуженным деятелем грузинского искусства. В 1984 году он стал Народным артистом Грузинской ССР.













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