В Рыбинске пройдет фан-встреча с актером Рузилем Минекаевым из «Слова пацана»

17.12.2023
Актер, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана», Рузиль Минекаев проведет сегодня, 17 декабря, фан-встречу в одном из кинотеатров Рыбинска, сообщает портал 76.RU.
Рузиль Минекаев заявил, что всех будет ждать и окажется огорчен, если в назначенное время никто не придет. Уточняется, что посетить сегодняшнее мероприятие могут люди всех возрастов.
Всего будет проведено две встречи, назначенные на разное время. Вход бесплатный, однако всех желающих просят предварительно пройти регистрацию и написать сообщение в группу кинотеатра.
Это необходимо администрации для улучшения условий в рамках проведения фан-встречи.
Фото: скриншот в YouTube