«Оппенгеймер» возглавил список номинантов австралийского «Оскара»

Австралийская академия кино и телевидения (AACTA) огласила претендентов на 14-ю международную премию. Лидирует в списке «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, передает портал Film.ru.
Биографический фильм об основателе атомной бомбы был номинирован как лучший фильм, режиссуру и сценарий, актёрские работы (Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни мл., Мэтт Дэймон).
Второе место по количеству упоминаний разделили «Барби» и «Убийцы цветочной луны».
На телевизионном поле больше всего номинаций оказалось у «Наследников».
Вручение пройдёт 10 февраля.
Фото: скриншот в YouTube