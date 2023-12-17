Фестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге» объявил лауреатов

17.12.2023
В Доме кино Санкт-Петербурга завершился III кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В этом году в конкурсную программу вошли семь полнометражных и 39 короткометражных работ.
Победителями стали фильмы «Живой» Константина Селина в полнометражном конкурсе и «Маэстро» Артема Агафонова — в короткометражном.
В полнометражной секции лучшим игровым фильмом выбран «Край надлмленной луны», режиссера Светланы Самошиной, лучшим неигровым фильмом стала картина Даниэлла Рыбакьяна «Куда уходят дети из города Гаммельна?».
В короткометражной секции спецприз за лучшую работу независимого автора стал фильм «Трогательные технологии» Валентина Коровникова.
Приз зрительских симпатий получил фильм «Не вовремя» режиссера Наталии Мамоновой.
Специальный диплом жюри за трогательного и яркого героя был удостоен фильм «Здесь был Вова» режиссера Светланы Амирхановой.
Специальный диплом жюри за попытку передать сомнения и внутреннюю жизнь героя стал фильм «Purpose of your visit?» Дарьи Сухаревой.
III Кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге» организован Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фото: Pixabay.com