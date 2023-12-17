В Петербурге простятся с гендиректором Российской национальной библиотеки

В Петербурге простятся с гендиректором Российской национальной библиотеки

17.12.2023

Прощание с генеральным директором Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимиром Гронским пройдет в Смольном соборе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Гронский умер 13 декабря в возрасте 70 лет. Похороны состоятся в Кронштадте.

Владимир Гронский родился 31 декабря 1952 года в Кронштадте. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. В 1996-2001 годах был генеральным директором, главным редактором ежедневной газеты «Вечерний Петербург».
 
Позже работал директором по связям с общественностью Комбината пивоваренной и безалкогольной промышленности имени Степана Разина.
 
С 2005 по 2006 годы занимал должность директора Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича, в 2013-2021 годах возглавлял Государственный мемориальный музей А.В. Суворова.

В январе 2021 года был назначен гендиректором Российской национальной библиотеки. Также являлся членом правления петербургского отделения Союза журналистов России.



Фото: Pixabay.com