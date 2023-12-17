В Ханое прошел концерт по случаю 150-летия со дня рождения Рахманинова

17.12.2023
Вечер классической музыки, посвященный празднованию 150-летия со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова, прошел в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ханое, сообщает ТАСС.
Концерт под названием «Сергей Рахманинов: Волшебник музыки и страстных клавиш» закрыл серию мероприятий, организованных Русским домом в Ханое в связи со 150-летием со дня рождения Рахманинова и 80-летием со дня его смерти.
Осенью в Русском доме были проведены кинопоказы документального фильма о личности и творческой судьбе композитора, а 7 декабря во Вьетнамской академии музыки прошел концерт российских исполнителей, посвященный 150-летию великого русского композитора.
Исполнение музыки Рахманинова талантливыми музыкантами Вьетнамской национальной академии музыки и Вьетнамского театра оперы и балета создало особую атмосферу культурного единства между Россией и Вьетнамом.
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