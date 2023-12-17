Утверждено стратегическое направление цифровой трансформации культуры

17.12.2023
Правительство России утвердило стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Внедрение цифровых технологий в культурное пространство, дооснащение музеев, театров и библиотек современной программно-технической базой, а также повышение доступности культурных ценностей для граждан предусмотрено в стратегическом направлении цифровой трансформации отрасли культуры.
Направление содержит шесть проектов, которые должны помочь инновационному развитию отрасли. В их числе инициатива «Сервис «ГосБилет», предполагающая разработку единой цифровой среды для учета всех билетов на культурные мероприятия в РФ. Этот сервис избавит зрителей от поддельных билетов.
В рамках инициатив «Цифровой культурный профиль» и «Интерактивные культурные помощники» предполагается направлять профессионалам и любителям искусства адресные предложения о предстоящих мероприятиях и получать обратную связь.
Проекты «Культурный регион, типовое облачное решение» и «Домен «Культура» направлены на развитие цифровых инноваций в учреждениях отрасли. Они предполагают внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта, создание цифровых сервисов, автоматизацию операционных процессов, а также перевод информационных систем на платформу «ГосТех».
Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы являются отраслевыми документами стратегического планирования, которые разрабатываются правительством по поручению президента. Они утверждаются на период до 2030 года.
Фото: скриншот видео Первого канала